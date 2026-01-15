По итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заместителя генерального директора Центра развития торговой политики Казахстана «QazTrade» Бауыржана Гайсы определены ключевые направления взаимодействия двух организаций в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в ноябре 2025 г.

Как сообщил ЭКОПРЕСС впресс-службе БУТБ, помимо обмена информацией и проведения совместных обучающих мероприятий для представителей казахстанского бизнес-сообщества, стороны планируют сосредоточить усилия непосредственно на вопросах увеличения объемов биржевой торговли между Беларусью и Казахстаном. При этом внимание будет уделяться не только поставкам белорусских товаров на рынок Казахстана, но и импорту востребованной в Беларуси продукции казахстанского производства.

По словам Бауыржана Гайсы, биржевая площадка открывает реальные возможности для казахстанских компаний как по закупке, так и реализации товаров в Беларуси, существенно упрощая поиск деловых партнеров и снижая риски, связанные с внешнеторговой деятельностью.

«Познакомившись с принципами работы, особенностями и преимуществами белорусской биржевой платформы, могу с полной уверенностью сказать, что этот инструмент станет хорошим подспорьем в решении стоящей перед нами общей задачи по увеличению взаимного товарооборота. Ферросплавы, зерно, хлопковое волокно, подсолнечное масло – все это мы готовы поставлять в Беларусь через биржу. В то же время нам интересен и импорт из вашей страны. В первую очередь это такие товары, как сухое молоко, сливочное масло, мясо, продукция деревообработки. Биржа удобна тем, что здесь все сконцентрировано – спрос и предложение, импорт и экспорт, сырье и готовые изделия. Поэтому считаю, что скоординированная работа наших организаций по реализации соглашения о сотрудничестве непременно послужит дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Беларуси», – подчеркнул заместитель генерального директора QazTrade.

В 2025 г. сумма биржевых сделок, совершенных на БУТБ резидентами Республики Казахстан, увеличилась в 1,5 раза, до более чем 43 млн USD. Главным драйвером роста стал экспорт белорусской сельхозпродукции, на который пришлось 96% биржевого товарооборота двух стран. Лидерами продаж были сухое молоко, сливочное масло, сахар, продукция из говядины и пиломатериалы.

В прошлом году также заметно расширился пул казахстанских участников биржевых торгов – со 146 до 201.