Экономика РБ
МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
11:59 16.01.2026
Минский домостроительный комбинат набирает обороты.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», МДК осваивает новые площадки. Претерпевает модернизацию и производство. Сейчас домостроители готовят к пуску новую линию по производству железобетонных изделий. Это поможет ускорить выпуск и улучшить качество элементов для базовой серии ОКПМ и освоить уникальную продукцию - 24-метровые фермы и 18-метровые балки, которые больше никто не выпускает. Изделия применяются при строительстве промышленных зданий и сельскохозяйственных комплексов.
«В этой пятилетке темпы строительства город Минск снижать не планирует, и у Минского домостроительного комбината площадок на перспективу достаточно. Будет строиться арендное жильё и по госзаказу, объекты обеспечены финансированием», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников
