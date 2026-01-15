ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО И ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ


11:59 16.01.2026

Минский домостроительный комбинат набирает обороты.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», МДК осваивает новые площадки. Претерпевает модернизацию и производство. Сейчас домостроители готовят к пуску новую линию по производству железобетонных изделий. Это поможет ускорить выпуск и улучшить качество элементов для базовой серии ОКПМ и освоить уникальную продукцию - 24-метровые фермы и 18-метровые балки, которые больше никто не выпускает. Изделия применяются при строительстве промышленных зданий и сельскохозяйственных комплексов.

«В этой пятилетке темпы строительства город Минск снижать не планирует, и у Минского домостроительного комбината площадок на перспективу достаточно. Будет строиться арендное жильё и по госзаказу, объекты обеспечены финансированием», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9068
RUB 3.7144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3910 -0.0148
USD 2.9068 -0.0068
RUB 3.7144 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3770
USD 2.8980 2.9060
RUB 3.7050 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 78.0500 78.3000
подробнее
