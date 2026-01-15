Минский домостроительный комбинат набирает обороты.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», МДК осваивает новые площадки. Претерпевает модернизацию и производство. Сейчас домостроители готовят к пуску новую линию по производству железобетонных изделий. Это поможет ускорить выпуск и улучшить качество элементов для базовой серии ОКПМ и освоить уникальную продукцию - 24-метровые фермы и 18-метровые балки, которые больше никто не выпускает. Изделия применяются при строительстве промышленных зданий и сельскохозяйственных комплексов.

«В этой пятилетке темпы строительства город Минск снижать не планирует, и у Минского домостроительного комбината площадок на перспективу достаточно. Будет строиться арендное жильё и по госзаказу, объекты обеспечены финансированием», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников