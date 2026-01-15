Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 декабря 2025 г. № 803 установлена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с документом, такса первого разряда за 1 плотный куб.м крупной деловой древесины без коры для разных пород составит: сосна, лиственница – Br32,53; ель, пихта, груша, яблоня, акация белая – Br28,41; дуб, ясень, клен – Br112,44; береза (кроме березы карельской), ольха черная, граб, ильмовые, липа – Br10,75; осина, ольха серая, осокорь, тополь, ива древовидная – Br1,91.

Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) и зависит от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная) и пород (сосна, дуб, береза, осина).

Таксовая стоимость определяет размер платы лесопользователей, которым разрешен отпуск древесины на корню по таксовой стоимости. Предназначена для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов

Правовой акт принят в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь.