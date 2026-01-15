ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНА ТАКСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ В 2026 ГОДУ


11:22 16.01.2026

Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 декабря 2025 г. № 803 установлена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с документом, такса первого разряда за 1 плотный куб.м крупной деловой древесины без коры для разных пород составит: сосна, лиственница – Br32,53; ель, пихта, груша, яблоня, акация белая – Br28,41; дуб, ясень, клен – Br112,44; береза (кроме березы карельской), ольха черная, граб, ильмовые, липа – Br10,75; осина, ольха серая, осокорь, тополь, ива древовидная – Br1,91.

Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) и зависит от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная) и пород (сосна, дуб, береза, осина).

Справка Pravo.by

Таксовая стоимость определяет размер платы лесопользователей, которым разрешен отпуск древесины на корню по таксовой стоимости. Предназначена для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов

Правовой акт принят в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9068
RUB 3.7144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3910 -0.0148
USD 2.9068 -0.0068
RUB 3.7144 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3770
USD 2.8980 2.9060
RUB 3.7050 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 78.0500 78.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте