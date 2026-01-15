|О компании
16.01.2026
|
Экономика РБ
«МОДУМ» ЗАПУСКАЕТ ЛИНЕЙКУ MY PAUSE ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И МЕНОПАУЗЕ
11:06 16.01.2026
Компания «Модум» представила линейку средств интимной гигиены My Pause, разработанную специально для женщин в период пери- и постменопаузы. Продукты созданы в коллаборации с гинекологами, эндокринологами и дерматологами для облегчения типичных симптомов возрастных изменений.
Как отметили на презентации представители компании и приглашённые эксперты, запуск является ответом на запросы значительной части общества. «Симптомы менопаузы влияют не только на качество жизни женщин, но и на их профессиональную активность. Специализированная гигиена — базовый шаг к улучшению самочувствия», — подчеркнули спикеры.
Участники мероприятия отметили социальную значимость проекта: в Беларуси женщины составляют 53,8% населения, их средний возраст — 43,2 года, а менопауза наступает в среднем в 51 год. Таким образом, целевая аудитория My Pause многочисленна и экономически активна.
В планах «Модум» — расширение линейки и образовательные кампании по здоровью женщин зрелого возраста.
О компании: «Модум» — белорусский производитель косметики и средств гигиены с акцентом на специализированные линейки для разных аудиторий.
