ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В 2025 ГОДУ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО И МОДЕРНИЗИРОВАНО ПОРЯДКА 3,5 ТЫС. КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ


10:50 16.01.2026

В 2025 году в Беларуси построено и модернизировано порядка 3,5 тыс. км линий электропередачи. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз при посещении филиала «ТБЗ «Старобинский» УП «МИНГАЗ», сообщает Telegram-канал энергетического ведомства.

С целью создания дополнительных условий для использования электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения в стране ведется работа по модернизации электросетевой инфраструктуры. В 2025 году построено и реконструировано порядка 3,5 тыс. км линий электропередачи различных классов напряжения, что на 14% больше объема 2024 года.

Наряду с модернизацией электросетей проводится работа по реконструкции подстанций. В 2025 году реконструировано 40 подстанций различных классов напряжения. Среди них – подстанции «Столбцы», «Аэропорт», «Пинск-Западная» «Держинск», «Станьково», «Сторожевская», «Соломинка», «Мясокомбинат».

Как отметил министр, продолжается работа с поступающими от граждан обращениями о выдаче техусловий на присоединение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В 2025 году поступило 36 тыс. обращений граждан о выдаче технических условий, из них 94% были удовлетворены. Всего в прошедшей пятилетке таких обращений было свыше 171 тыс., 91,4% которых удовлетворены.

Наряду с электрификацией жилфонда проводится и его газификация. В стране введено в эксплуатацию свыше 860 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом около 15 тыс. квартир и домовладений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9068
RUB 3.7144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3910 -0.0148
USD 2.9068 -0.0068
RUB 3.7144 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3770
USD 2.8980 2.9060
RUB 3.7050 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1645
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 78.0500 78.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте