В 2025 году в Беларуси построено и модернизировано порядка 3,5 тыс. км линий электропередачи. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз при посещении филиала «ТБЗ «Старобинский» УП «МИНГАЗ», сообщает Telegram-канал энергетического ведомства.

С целью создания дополнительных условий для использования электроэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения в стране ведется работа по модернизации электросетевой инфраструктуры. В 2025 году построено и реконструировано порядка 3,5 тыс. км линий электропередачи различных классов напряжения, что на 14% больше объема 2024 года.

Наряду с модернизацией электросетей проводится работа по реконструкции подстанций. В 2025 году реконструировано 40 подстанций различных классов напряжения. Среди них – подстанции «Столбцы», «Аэропорт», «Пинск-Западная» «Держинск», «Станьково», «Сторожевская», «Соломинка», «Мясокомбинат».

Как отметил министр, продолжается работа с поступающими от граждан обращениями о выдаче техусловий на присоединение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В 2025 году поступило 36 тыс. обращений граждан о выдаче технических условий, из них 94% были удовлетворены. Всего в прошедшей пятилетке таких обращений было свыше 171 тыс., 91,4% которых удовлетворены.

Наряду с электрификацией жилфонда проводится и его газификация. В стране введено в эксплуатацию свыше 860 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом около 15 тыс. квартир и домовладений.