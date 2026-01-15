Темп роста экспорта ОАО «ВИСТАН», входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», в 2025 году превысил 119 % по сравнению с 2024 годом и составил около 3,3 млн долларов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Денис Гусев.

«В целом результаты деятельности предприятия в минувшем году можно охарактеризовать как положительные. Выросли объемы производства станочной продукции более чем на 123% к уровню 2024 года. Также удалось перевыполнить планы по снижению уровня затрат и увеличению экспорта товаров. В основном продукция поставлялась на рынок Российской Федерации. В 2026 году планируем и дальше наращивать объемы производства и продажи продукции, работать рентабельно и прибыльно. Продолжим реализацию масштабного инвестпроекта по созданию и производству линейки зубообрабатывающего оборудования», — подчеркнул Денис Гусев.

На этой неделе итоги 2025 года и перспективы развития ОАО «ВИСТАН» стали главной темой обсуждения во время рабочего визита на предприятие заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича. Также были рассмотрены меры государственной поддержки, направленные на укрепление позиций завода, модернизацию и повышение эффективности производства.