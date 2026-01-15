|О компании
|16.01.2026
Экономика РБ
ПАВЛЮЧЕНКО НАЗНАЧЕНА ЧЛЕНОМ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ
10:03 16.01.2026
Наталия Павлюченко назначена членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Соответствующий указ №14 подписал 15 января Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
