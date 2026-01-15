ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ПАВЛЮЧЕНКО НАЗНАЧЕНА ЧЛЕНОМ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ


10:03 16.01.2026

Наталия Павлюченко назначена членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Соответствующий указ №14 подписал 15 января Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9068
RUB 3.7144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3910 -0.0148
USD 2.9068 -0.0068
RUB 3.7144 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.4000
USD 2.9000 2.9180
RUB 3.7000 3.7070
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1680
EUR/RUB 91.5000 91.9000
USD/RUB 78.3500 78.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
