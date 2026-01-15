|О компании
|16.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, КОТОРОЙ ПРИСВОЕН ГОСЗНАК КАЧЕСТВА
09:45 16.01.2026
В Беларуси внесены изменения в перечень продукции, которой присвоен в 2025 году Государственный знак качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Государственный знак качества в 2025 году дополнен следующими товарами:
мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» массовой долей жира в молочной части продукта 12% (ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»)
продукт из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено-вареный высшего сорта охлажденный (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»)
шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка»)
качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса»)
плед умягченный полульняной (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»)
дизельный двигатель MMZ-3LD (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»)
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»)
легковой автомобиль марки «BELGEE» модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»)
машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
погрузчик универсальный «AMKODOR W500C» (ООО «АМКОДОР-МАШ»- управляющая компания холдинга»)
