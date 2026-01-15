Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, КОТОРОЙ ПРИСВОЕН ГОСЗНАК КАЧЕСТВА

09:45 16.01.2026 В Беларуси внесены изменения в перечень продукции, которой присвоен в 2025 году Государственный знак качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Государственный знак качества в 2025 году дополнен следующими товарами: мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» массовой долей жира в молочной части продукта 12% (ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод») продукт из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено-вареный высшего сорта охлажденный (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский») шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка») качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса») плед умягченный полульняной (РУПТП «Оршанский льнокомбинат») дизельный двигатель MMZ-3LD (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод») кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект») легковой автомобиль марки «BELGEE» модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ») машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» погрузчик универсальный «AMKODOR W500C» (ООО «АМКОДОР-МАШ»- управляющая компания холдинга»)