Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, КОТОРОЙ ПРИСВОЕН ГОСЗНАК КАЧЕСТВА


09:45 16.01.2026

В Беларуси внесены изменения в перечень продукции, которой присвоен в 2025 году Государственный знак качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Государственный знак качества в 2025 году дополнен следующими товарами:

мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» массовой долей жира в молочной части продукта 12% (ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»)

продукт из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено-вареный высшего сорта охлажденный (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»)

шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка»)

качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса»)

плед умягченный полульняной (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»)

дизельный двигатель MMZ-3LD (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»)

кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»)

легковой автомобиль марки «BELGEE» модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»)

машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

погрузчик универсальный «AMKODOR W500C» (ООО «АМКОДОР-МАШ»- управляющая компания холдинга»)
