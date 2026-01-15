Заместитель начальника главного управления методологии и координации государственных программ Минэкономики Байдак Дмитрий Николаевич 17 января 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Особенности предоставления государственной финансовой поддержки в виде бюджетных трансфертов при реализации инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.