|15.01.2026
Экономика РБ
ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ТЯГАЧА ИЗ-ЗА СПРЯТАННОГО АККУМУЛЯТОРА ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
16:13 15.01.2026
Из-за предпринятой водителем попытки спрятать в тайнике от таможенного контроля аккумулятор, литовская фирма-перевозчик может лишиться тягача.
Грузовым автомобилем DAF, в воздушном канале кабины которого был обнаружен сокрытый товар, управлял 26-летний гражданин Беларуси.
Прибыл он из Литвы в пункт пропуска «Бенякони», где транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученной сканограмме и было выявленное нехарактерное затемнение, которое после демонтажа воздушного канала оказалось аккумулятором.
До решения суда изъяты как сокрытый товар, так и средство совершения правонарушения - тягач 2017 года выпуска.
Общая оценочная стоимость изьятого составила порядка 200 тыс. рублей.
За попытку переместить через границу товар с использованием тайника, Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
