Из-за предпринятой водителем попытки спрятать в тайнике от таможенного контроля аккумулятор, литовская фирма-перевозчик может лишиться тягача.

Грузовым автомобилем DAF, в воздушном канале кабины которого был обнаружен сокрытый товар, управлял 26-летний гражданин Беларуси.

Прибыл он из Литвы в пункт пропуска «Бенякони», где транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученной сканограмме и было выявленное нехарактерное затемнение, которое после демонтажа воздушного канала оказалось аккумулятором.

До решения суда изъяты как сокрытый товар, так и средство совершения правонарушения - тягач 2017 года выпуска.

Общая оценочная стоимость изьятого составила порядка 200 тыс. рублей.

За попытку переместить через границу товар с использованием тайника, Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.