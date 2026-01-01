ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ТЯГАЧА ИЗ-ЗА СПРЯТАННОГО АККУМУЛЯТОРА ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ


16:13 15.01.2026

Из-за предпринятой водителем попытки спрятать в тайнике от таможенного контроля аккумулятор, литовская фирма-перевозчик может лишиться тягача.

Грузовым автомобилем DAF, в воздушном канале кабины которого был обнаружен сокрытый товар, управлял 26-летний гражданин Беларуси.

Прибыл он из Литвы в пункт пропуска «Бенякони», где транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученной сканограмме и было выявленное нехарактерное затемнение, которое после демонтажа воздушного канала оказалось аккумулятором.

До решения суда изъяты как сокрытый товар, так и средство совершения правонарушения - тягач 2017 года выпуска.

Общая оценочная стоимость изьятого составила порядка 200 тыс. рублей.

За попытку переместить через границу товар с использованием тайника, Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9068
RUB 3.7144
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3910 -0.0148
USD 2.9068 -0.0068
RUB 3.7144 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9040 2.9140
RUB 3.7000 3.7095
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1635 1.1680
EUR/RUB 91.4000 91.8000
USD/RUB 78.3000 78.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте