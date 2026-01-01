|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
С АКЦЕНТОМ НА ЭКОНОМИКУ: МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМУТ XIII ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
15:38 15.01.2026
Минск и Минская область примут XIII Форум регионов Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось заседание оргкомитета.
В этом году Форум, а также традиционная выставка-ярмарка пройдет 25 и 26 июня.
Ключевая тема мероприятий: «Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России».
Запланирована работа 10 тематических секций, по различным направлениям сотрудничества. Пленарное заседание пройдет в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
Курсы в банках
на 15.01.2026
Конвертация в банках
на 15.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте