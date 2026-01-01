Экономика РБ

С АКЦЕНТОМ НА ЭКОНОМИКУ: МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМУТ XIII ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

15:38 15.01.2026 Минск и Минская область примут XIII Форум регионов Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось заседание оргкомитета. В этом году Форум, а также традиционная выставка-ярмарка пройдет 25 и 26 июня. Ключевая тема мероприятий: «Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России». Запланирована работа 10 тематических секций, по различным направлениям сотрудничества. Пленарное заседание пройдет в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».