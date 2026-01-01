ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


С АКЦЕНТОМ НА ЭКОНОМИКУ: МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМУТ XIII ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


15:38 15.01.2026

Минск и Минская область примут XIII Форум регионов Беларуси и России. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось заседание оргкомитета.

В этом году Форум, а также традиционная выставка-ярмарка пройдет 25 и 26 июня.

Ключевая тема мероприятий: «Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России».

Запланирована работа 10 тематических секций, по различным направлениям сотрудничества. Пленарное заседание пройдет в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».
