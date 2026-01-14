Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО 15 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

13:50 15.01.2026 Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Президент назначил: Рогожника Александра Николаевича - председателем Витебского облисполкома; Лобовича Андрея Валентиновича - Министром труда и социальной защиты; Харлап Татьяну Викторовну - главой государственного учреждения "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"; Биленко Аллу Валерьевну - заместителем Председателя Национального статистического комитета. Глава государства также дал согласие на назначение: Клишо Игоря Леонтьевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ); Осмоловской Натальи Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома; Потапенко Максима Валентиновича - председателем Славгородского райисполкома; Дорожкина Сергея Анатольевича - председателем Чаусского райисполкома; Машарского Кирилла Геннадьевича - директором государственного учреждения "Национальное агентство по туризму"; Парфиевича Андрея Николаевича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет"; Назаренко Ирины Вячеславовны - ректором учреждения образования "Гомельский государственный медицинский университет"; Кулака Виталия Владимировича - первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия; Дорофейчика Игоря Александровича - заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия; Ковалева Александра Валентиновича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Уфа (Российская Федерация).