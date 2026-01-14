|О компании
|15.01.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 15 ЯНВАРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:50 15.01.2026
Александр Лукашенко 15 января рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Президент назначил:
Рогожника Александра Николаевича - председателем Витебского облисполкома;
Лобовича Андрея Валентиновича - Министром труда и социальной защиты;
Харлап Татьяну Викторовну - главой государственного учреждения "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень";
Биленко Аллу Валерьевну - заместителем Председателя Национального статистического комитета.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Клишо Игоря Леонтьевича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
Осмоловской Натальи Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома;
Потапенко Максима Валентиновича - председателем Славгородского райисполкома;
Дорожкина Сергея Анатольевича - председателем Чаусского райисполкома;
Машарского Кирилла Геннадьевича - директором государственного учреждения "Национальное агентство по туризму";
Парфиевича Андрея Николаевича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";
Назаренко Ирины Вячеславовны - ректором учреждения образования "Гомельский государственный медицинский университет";
Кулака Виталия Владимировича - первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия;
Дорофейчика Игоря Александровича - заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия;
Ковалева Александра Валентиновича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Уфа (Российская Федерация).
