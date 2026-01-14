Комитет госконтроля Могилевской области пресек незаконное расходование бюджетных средств на снос неиспользуемых объектов. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Работники Комитета проконтролировали, как в 5 районах области выполняется поручение Главы государства по сносу непригодных неиспользуемых объектов сельхозорганизаций.

В ходе проверки установлено, что при сносе 35 неиспользуемых зданий за счет бюджета были оплачены работы, которые не выполнялись. Таким образом из бюджета было израсходовано более 250 тысяч рублей.

Также выявлены случаи, когда из-за не вывезенных строительных отходов, высвобожденные земли не рекультивировались и не вовлекались в хозяйственный оборот.

После вмешательства КГК Могилевской области денежные средства в полном объеме возвращены в бюджет, участки освобождены от строительного мусора.