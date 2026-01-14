|О компании
|15.01.2026
Экономика РБ
ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ УТВЕРДИЛ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ДО 2037 ГОДА
13:36 15.01.2026
Государственный комитет по имуществу утвердил график проведения кадастровой оценки земель до 2037 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Оценка будет проводиться не реже одного раза в 4 года по видам функционального использования: жилая усадебная зона, многоквартирная, общественно-деловая, производственная, рекреационная.
Кадастровая стоимость формируется на основе рыночных данных о сделках, предложениях и аукционах и применяется для налогообложения, аренды и установления цен.
|
