Государственный комитет по имуществу утвердил график проведения кадастровой оценки земель до 2037 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Оценка будет проводиться не реже одного раза в 4 года по видам функционального использования: жилая усадебная зона, многоквартирная, общественно-деловая, производственная, рекреационная.

Кадастровая стоимость формируется на основе рыночных данных о сделках, предложениях и аукционах и применяется для налогообложения, аренды и установления цен.