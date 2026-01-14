|О компании
|15.01.2026
|
Экономика РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 9,9%
13:03 15.01.2026
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2025 г. составили 109,9% к уровню января – ноября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
