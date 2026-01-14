ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 9,9%


13:03 15.01.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре 2025 г. составили 109,9% к уровню января – ноября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2026
валюта курс
EUR 3.3950
USD 2.9136
RUB 3.7103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4058 +0.0008
USD 2.9136 -0.0028
RUB 3.7103 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9040 2.9140
RUB 3.7000 3.7095
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1635 1.1680
EUR/RUB 91.4000 91.8000
USD/RUB 78.3000 78.6500
подробнее
