Экономика РБ


ТУРЧИН ОЦЕНИЛ РАБОТУ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА «НАФТАНЕ»


12:55 15.01.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил технологические установки ОАО «Нафтан». Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

Основное внимание было сосредоточено на ключевых технологических установках предприятия, определяющих его эффективность и конкурентоспособность.

В частности, премьер побывал в операторной установки АТ-8, где осуществляется первичная переработка нефти. Александра Турчина проинформировали о ее техническом состоянии и производительности.

Увеличение объема переработки нефти - не единственная задача установки. Ввод в эксплуатацию АТ-8 позволил выполнить ряд других важных задач. Так, снизилось удельное потребление энергии. Достигнутая производительность установки - 825 тонн нефти в час, что позволяет перерабатывать до 7,2 млн тонн нефти в год. При этом, одна из важнейших задач АТ-8 - получение широкого ассортимента качественных продуктов для обеспечения сырьем всего предприятия

Особый интерес вызвал современный комплекс замедленного коксования, который превращает тяжелые остатки в нефтяной кокс и светлые нефтепродукты. Реализация таких проектов направлена на увеличение глубины переработки сырья и, как следствие, повышение экономической отдачи предприятия

Этот современный объект стал ключевым звеном, позволившим «Нафтану» выйти на глубину переработки нефти свыше 90%
