В Беларуси 2025 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 40,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню 2024 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 33,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (25,1%) и Брестская (23,8%) области, далее следуют Гродненская (17,6%), Гомельская (12,2%), Витебская (10,9%) и Могилевская (10,3%) области.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,9%, яиц – 87,2%, зерна – 95,5%, сахарной свеклы – 97%, картофеля – 12,5% и овощей – 6,3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 1774,6 тыс. тонн, что на 0,1% больше, чем в 2024 году, молока – 9002,3 тыс. тонн (на 5,3% больше), яиц получено 3399,7 млн. штук (на 5,5% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 8,7 млн. тонн, или на 10,2% больше, чем в предыдущем году, сахарной свеклы – 5,7 млн. тонн (на 17,9% больше), картофеля – 379,9 тыс. тонн (на 13% больше), овощей – 169,7 тыс. тонн (на 6,5% больше). Рапса намолочено 852,5 тыс. тонн.