В соответствии с утвержденным графиком работ первый энергоблок Белорусской АЭС 15 января 2026 г. будет выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

В текущем году в рамках запланированной ремонтной кампании на атомной станции плановый ремонт первого энергоблока начнется практически сразу после включения в сеть по завершению планового ремонта второго энерогоблока и вывода его на номинальную мощность.

Данный подход обеспечит эффективный график работ ремонтного персонала, проведение необходимых технологических операций в установленные регламентом сроки.

Одним из ключевых этапов работ станет перегрузка ядерного топлива в активной зоне реактора – заменят часть отработавших тепловыделяющих сборок. В ходе планово-предупредительного ремонта первого энергоблока будет выполнена диагностика и техническое обслуживание более 10 тыс. единиц технологических систем и оборудования – реакторного, турбинного, электротехнического, вентиляционного, устройств автоматики и измерений. Кроме того, будет осуществлен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений.

Планово-предупредительные ремонты на каждом энергоблоке Белорусской АЭС проводятся раз в год для обеспечения надежной работы и поддержания основных технических характеристик технологических систем и оборудования. Плановые ремонты на атомных станциях – общемировая практика. Их длительность может разнится, в зависимости от объемов и сложности выполняемых работ.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года, суммарно им выработано более 37 млрд. кВтч электроэнергии.