|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ПЕРВОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС НАЧАЛСЯ ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
11:21 15.01.2026
В соответствии с утвержденным графиком работ первый энергоблок Белорусской АЭС 15 января 2026 г. будет выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
В текущем году в рамках запланированной ремонтной кампании на атомной станции плановый ремонт первого энергоблока начнется практически сразу после включения в сеть по завершению планового ремонта второго энерогоблока и вывода его на номинальную мощность.
Данный подход обеспечит эффективный график работ ремонтного персонала, проведение необходимых технологических операций в установленные регламентом сроки.
Одним из ключевых этапов работ станет перегрузка ядерного топлива в активной зоне реактора – заменят часть отработавших тепловыделяющих сборок. В ходе планово-предупредительного ремонта первого энергоблока будет выполнена диагностика и техническое обслуживание более 10 тыс. единиц технологических систем и оборудования – реакторного, турбинного, электротехнического, вентиляционного, устройств автоматики и измерений. Кроме того, будет осуществлен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений.
Планово-предупредительные ремонты на каждом энергоблоке Белорусской АЭС проводятся раз в год для обеспечения надежной работы и поддержания основных технических характеристик технологических систем и оборудования. Плановые ремонты на атомных станциях – общемировая практика. Их длительность может разнится, в зависимости от объемов и сложности выполняемых работ.
Первый энергоблок Белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года, суммарно им выработано более 37 млрд. кВтч электроэнергии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2026
Курсы в банках
на 15.01.2026
Конвертация в банках
на 15.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте