|15.01.2026
Экономика РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В 2026 ГОДУ
10:59 15.01.2026
Решением Минского городского исполнительного комитета от 24 декабря 2025 г. № 5403 утвержден перечень наиболее востребованных должностей служащих (профессий рабочих) для предоставления арендного жилья коммунального жилищного фонда на 2026 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошли: инженер-программист; специалист по организации закупок; водитель троллейбуса; монтер пути; повар; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений; электрогазосварщик; электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 27 января 2025 г. № 38 «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья».
Решение вступает в силу с 15 января 2026 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
