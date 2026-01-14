Экономика РБ

МИНЭКОНОМИКИ УТВЕРЖДЕН РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

10:48 15.01.2026 Постановлением Министерства экономики от 5 января 2026 года №1 утвержден рекомендуемый к применению перечень высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Как сайте пресс-служба экономического ведомства, документом утвержден перечень высокотехнологичной импортозамещающей продукции на реализацию инвестиционных проектов, по производству которой рекомендуется выделение финансирования, предусмотренного по кредитному продукту «Технологическая самодостаточность». По сути, данный перечень – это ниши и возможности для создания производственным бизнесом отечественных аналогов импортных товаров. Его актуальная версия размещена на сайте Минэкономики.