|15.01.2026
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ УТВЕРЖДЕН РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
10:48 15.01.2026
Постановлением Министерства экономики от 5 января 2026 года №1 утвержден рекомендуемый к применению перечень высокотехнологичной импортозамещающей продукции.
Как сайте пресс-служба экономического ведомства, документом утвержден перечень высокотехнологичной импортозамещающей продукции на реализацию инвестиционных проектов, по производству которой рекомендуется выделение финансирования, предусмотренного по кредитному продукту «Технологическая самодостаточность».
По сути, данный перечень – это ниши и возможности для создания производственным бизнесом отечественных аналогов импортных товаров.
Его актуальная версия размещена на сайте Минэкономики.
