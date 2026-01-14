Инвестпроект по строительству нового полиграфического предприятия «Белорусский Дом печати» станет самым масштабным за всю историю свободной экономической зоны «Минск». Заявленный объем инвестиций составит более 700 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, начало производственной деятельности запланировано на первый квартал 2028 года с выходом на проектную мощность к 2030 году. В ходе реализации проекта будет создано порядка 190 новых рабочих мест. Статус резидента позволит издательству активно развивать экспортные направления. 69% производимой продукции планируется поставлять за рубеж.

Новое современное производство откроется на одной из самых динамично развивающихся площадок СЭЗ в районе Фаниполя. Меры поддержки в условиях СЭЗ позволят предприятию значительно ускорить строительство объекта. На пилотной территории за счет СЭЗ «Минск» создана необходимая инфраструктура для реализации проектов любой сложности. Построены газопровод, распределительный пункт, улично-дорожная сеть.

Второй новый резидент займется выпуском продукции из полимеров и металла. Инициатором проекта выступил белорусский бренд ООО «Сэлмакс Групп ПК», специализирующийся на производстве поликарбоната, каркасов теплиц, беседок, садовой мебели и металлоконструкций.

Заявленный объем инвестиций в основной капитал составит не менее 3 млн. евро. Производство планируется запустить в первом квартале 2029 года. На предприятии будет создано как минимум 10 рабочих мест.

Инвестпроект предусматривает создание высокотехнологичного производственного комплекса полного цикла с ориентацией на внутренний и внешний рынок. Порядка 26% выпускаемой продукции будет поставляться на экспорт.