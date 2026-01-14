|О компании
|15.01.2026
Экономика РБ
РЕКОРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: СЭЗ «МИНСК» ПОПОЛНИЛАСЬ ДВУМЯ ЗНАКОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ
09:50 15.01.2026
Инвестпроект по строительству нового полиграфического предприятия «Белорусский Дом печати» станет самым масштабным за всю историю свободной экономической зоны «Минск». Заявленный объем инвестиций составит более 700 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, начало производственной деятельности запланировано на первый квартал 2028 года с выходом на проектную мощность к 2030 году. В ходе реализации проекта будет создано порядка 190 новых рабочих мест. Статус резидента позволит издательству активно развивать экспортные направления. 69% производимой продукции планируется поставлять за рубеж.
Новое современное производство откроется на одной из самых динамично развивающихся площадок СЭЗ в районе Фаниполя. Меры поддержки в условиях СЭЗ позволят предприятию значительно ускорить строительство объекта. На пилотной территории за счет СЭЗ «Минск» создана необходимая инфраструктура для реализации проектов любой сложности. Построены газопровод, распределительный пункт, улично-дорожная сеть.
Второй новый резидент займется выпуском продукции из полимеров и металла. Инициатором проекта выступил белорусский бренд ООО «Сэлмакс Групп ПК», специализирующийся на производстве поликарбоната, каркасов теплиц, беседок, садовой мебели и металлоконструкций.
Заявленный объем инвестиций в основной капитал составит не менее 3 млн. евро. Производство планируется запустить в первом квартале 2029 года. На предприятии будет создано как минимум 10 рабочих мест.
Инвестпроект предусматривает создание высокотехнологичного производственного комплекса полного цикла с ориентацией на внутренний и внешний рынок. Порядка 26% выпускаемой продукции будет поставляться на экспорт.
