В центре внимания – рост доли людей, ведущих здоровый образ жизни, и сокращение распространенности вредных привычек.

В числе ключевых приоритетов – профилактика и повышение мотивации населения к ЗОЖ, что рассматривается как один из наиболее эффективных способов снижения нагрузки на систему здравоохранения и продления активного долголетия.

Эксперты в области модификации рисков приветствуют этот акцент, видя в нем запрос на обновление и развитие практических инструментов, применяемых в сфере общественного здоровья. «Для реального и измеримого снижения бремени хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) необходимо внедрение современных, риск-ориентированных регуляторных практик, – считает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов.

«Одним из самых агрессивных факторов риска по степени воздействия на организм человека остается табакокурение, и борьба с ним должна быть многоуровневой, – подчеркивает Розанов. – С одной стороны – это охрана несовершеннолетних через усиление контроля и профилактику в школах. С другой – работа со взрослыми курильщиками, где, помимо мер по отказу от курения, могут рассматриваться и научно обоснованные продукты в качестве «моста» к полному отказу. Для людей с тяжелой формой зависимости переход на сертифицированные продукты с пониженным риском, такие как электронные системы нагревания табака, может стать менее вредной альтернативой продолжению курения сигарет».

Комплексный риск-ориентированный подход, основанный на данных научных исследований и международной практике, создает основу для диалога между медицинским и экспертным сообществом. Как подчеркивает Александр Розанов, такие меры способны повысить не только продолжительность, но и качество жизни населения, а также снизить значительное бремя ХНИЗ для экономики и системы здравоохранения.