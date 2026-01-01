ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МТС ПРИГЛАШАЕТ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ


17:02 14.01.2026

МТС запускает новый сезон образовательного проекта для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, старшее поколение сможет бесплатно повысить свой уровень цифровой грамотности. Старт занятий запланирован на февраль. Зарегистрироваться могут все желающие.

Проект нацелен на то, чтобы помочь старшему поколению овладеть современными технологиями, безопасно пользоваться интернетом и оставаться на связи с родными. Участие полностью бесплатное, а присоединиться к урокам можно дистанционно из любого уголка страны.

Учебная программа адаптирована исходя из первоначального уровня подготовки:

• Базовый курс — для начинающих. Включает основы работы со смартфоном, создание и использование электронной почты, безопасность в интернете.

• Продвинутый курс — для тех, кто хочет узнать больше. Слушатели освоят популярные сервисы (запись к врачу, коммунальные услуги и платежи, заказ такси, онлайн-покупки), научатся эффективно искать информацию, а также познакомятся с основами работы с ИИ-помощниками для решения повседневных задач.

Каждый курс состоит из 10 структурированных занятий, которые включают в себя лекцию от эксперта, практические задания и дополнительные обучающие материалы. Все уроки будут проходить в удобном формате вебинаров.

Для участия в необходима предварительная регистрация на сайте проекта. По окончании курса все участники, успешно выполнившие программу, получат сертификаты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2026
валюта курс
EUR 3.3950
USD 2.9136
RUB 3.7103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4058 +0.0008
USD 2.9136 -0.0028
RUB 3.7103 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9150 2.9290
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 91.9000 92.4000
USD/RUB 78.8000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
