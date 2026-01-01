МТС запускает новый сезон образовательного проекта для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, старшее поколение сможет бесплатно повысить свой уровень цифровой грамотности. Старт занятий запланирован на февраль. Зарегистрироваться могут все желающие.

Проект нацелен на то, чтобы помочь старшему поколению овладеть современными технологиями, безопасно пользоваться интернетом и оставаться на связи с родными. Участие полностью бесплатное, а присоединиться к урокам можно дистанционно из любого уголка страны.

Учебная программа адаптирована исходя из первоначального уровня подготовки:

• Базовый курс — для начинающих. Включает основы работы со смартфоном, создание и использование электронной почты, безопасность в интернете.

• Продвинутый курс — для тех, кто хочет узнать больше. Слушатели освоят популярные сервисы (запись к врачу, коммунальные услуги и платежи, заказ такси, онлайн-покупки), научатся эффективно искать информацию, а также познакомятся с основами работы с ИИ-помощниками для решения повседневных задач.

Каждый курс состоит из 10 структурированных занятий, которые включают в себя лекцию от эксперта, практические задания и дополнительные обучающие материалы. Все уроки будут проходить в удобном формате вебинаров.

Для участия в необходима предварительная регистрация на сайте проекта. По окончании курса все участники, успешно выполнившие программу, получат сертификаты.