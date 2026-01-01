me/MintrudSocBelarus/20449"> сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Минтруда и соцзащиты Беларуси издало Приказ от 18.12.2025 № 124, которым утверждены:

- примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.

- примерный договор о такой ответственности.

Что важно знать?

Если работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей и нельзя определить ответственность каждого сотрудника, наниматель может заключить с бригадой договор о коллективной материальной ответственности.

Основой для этого теперь служат новые примерные документы, которые пришли на смену устаревшим нормам 2000 года.

Нанимателям следует: ориентироваться на новый примерный перечень; использовать актуальную примерную форму договора.

Приказ вступил в силу с 1 января 2026 года.