|14.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
16:07 14.01.2026
сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Минтруда и соцзащиты Беларуси издало Приказ от 18.12.2025 № 124, которым утверждены:
- примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.
- примерный договор о такой ответственности.
Что важно знать?
Если работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей и нельзя определить ответственность каждого сотрудника, наниматель может заключить с бригадой договор о коллективной материальной ответственности.
Основой для этого теперь служат новые примерные документы, которые пришли на смену устаревшим нормам 2000 года.
Нанимателям следует: ориентироваться на новый примерный перечень; использовать актуальную примерную форму договора.
Приказ вступил в силу с 1 января 2026 года. С 1 января 2026 года вступил в силу новый примерный перечень работ для коллективной материальной ответственности
