В БЕЛАРУСИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


16:07 14.01.2026

сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Минтруда и соцзащиты Беларуси издало Приказ от 18.12.2025 № 124, которым утверждены:

- примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.

- примерный договор о такой ответственности.

Что важно знать?

Если работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей и нельзя определить ответственность каждого сотрудника, наниматель может заключить с бригадой договор о коллективной материальной ответственности.

Основой для этого теперь служат новые примерные документы, которые пришли на смену устаревшим нормам 2000 года.

Нанимателям следует: ориентироваться на новый примерный перечень; использовать актуальную примерную форму договора.

Приказ вступил в силу с 1 января 2026 года. С 1 января 2026 года вступил в силу новый примерный перечень работ для коллективной материальной ответственности
