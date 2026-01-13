|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАЗ И «МАЗ-КУПАВА» ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ АВТОДОМ
15:09 14.01.2026
Минский автомобильный завод и Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» нашли решение и создали автодом «Купава 273140» на базе шасси МАЗ-365022.
Как сообщает пресс-служба МАЗа, под капотом — дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 л.с., надежная 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для комфортного и безопасного вождения в автомобиле установлены антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой устойчивости (ЕSC). Тормозные механизмы передних и задних колес — дисковые. Для управления транспортным средством достаточно наличия водительских прав категории «В».
Белорусский «дом на колесах» станет отличным решением как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает проводить свой отдых активно. Конструктивно продумано вместительное отапливаемое сквозное багажное отделение, также установлены крепления для двух велосипедов. В базовую комплектацию входят мангал, шампуры, казан.
Автодом «Купава 273140» — это симбиоз хорошей изотермы и туристического прицепа. Сохранение температуры в салоне также обеспечивают система кондиционирования и два отопителя, один из которых независимый и поддерживает обогрев с выключенным двигателем до 56 часов, — это позволяет эксплуатировать автомобиль в температурных диапазонах от -30°С до +40°C.
В жилом отсеке все продумано для того, чтобы превратить дорогу в приятное путешествие. В салоне расположены две уютные спальные зоны для размещения четырех человек, которые при необходимости закрываются с помощью штор. Для комфорта глаз в любое время суток есть два режима освещения: ночной и дневной. В комплекте также идут два набора постельного белья. Кухонный блок имеет газовую варочную панель и газовый баллон на 27 л., вытяжку, мойку со смесителем, встроенный шкаф с мини-холодильником объемом 92 л, а также различные отсеки для размещения кухонной утвари. Столовая группа представляет собой стол с подстаканниками и четыре места для сидения, два из которых — поворотные. Есть телевизор, который транслирует информацию с USB-флеш-накопителя или видеомагнитолы. Санитарный узел включает в себя мойку, туалет, душ, вытяжную нить для сушки вещей.
Салон оборудован тремя люками, водонагревателем (электро-газовый бойлер), датчиками уровня жидкости (чистой и «серой» воды), разъёмом для подключения автомобиля к внешнему источнику питания. По правому и левому бортам установлены окна со шторками «День-ночь».
В дополнение ко всему — мониторинг состояния систем автодома как с помощью специального устройства, установленного в машине, так и удаленно в специальном приложении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 14.01.2026
Конвертация в банках
на 14.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте