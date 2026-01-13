Минский автомобильный завод и Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» нашли решение и создали автодом «Купава 273140» на базе шасси МАЗ-365022.

Как сообщает пресс-служба МАЗа, под капотом — дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 л.с., надежная 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для комфортного и безопасного вождения в автомобиле установлены антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой устойчивости (ЕSC). Тормозные механизмы передних и задних колес — дисковые. Для управления транспортным средством достаточно наличия водительских прав категории «В».

Белорусский «дом на колесах» станет отличным решением как для любителей спокойного отдыха, так и для тех, кто предпочитает проводить свой отдых активно. Конструктивно продумано вместительное отапливаемое сквозное багажное отделение, также установлены крепления для двух велосипедов. В базовую комплектацию входят мангал, шампуры, казан.

Автодом «Купава 273140» — это симбиоз хорошей изотермы и туристического прицепа. Сохранение температуры в салоне также обеспечивают система кондиционирования и два отопителя, один из которых независимый и поддерживает обогрев с выключенным двигателем до 56 часов, — это позволяет эксплуатировать автомобиль в температурных диапазонах от -30°С до +40°C.

В жилом отсеке все продумано для того, чтобы превратить дорогу в приятное путешествие. В салоне расположены две уютные спальные зоны для размещения четырех человек, которые при необходимости закрываются с помощью штор. Для комфорта глаз в любое время суток есть два режима освещения: ночной и дневной. В комплекте также идут два набора постельного белья. Кухонный блок имеет газовую варочную панель и газовый баллон на 27 л., вытяжку, мойку со смесителем, встроенный шкаф с мини-холодильником объемом 92 л, а также различные отсеки для размещения кухонной утвари. Столовая группа представляет собой стол с подстаканниками и четыре места для сидения, два из которых — поворотные. Есть телевизор, который транслирует информацию с USB-флеш-накопителя или видеомагнитолы. Санитарный узел включает в себя мойку, туалет, душ, вытяжную нить для сушки вещей.

Салон оборудован тремя люками, водонагревателем (электро-газовый бойлер), датчиками уровня жидкости (чистой и «серой» воды), разъёмом для подключения автомобиля к внешнему источнику питания. По правому и левому бортам установлены окна со шторками «День-ночь».

В дополнение ко всему — мониторинг состояния систем автодома как с помощью специального устройства, установленного в машине, так и удаленно в специальном приложении.