В Министерстве здравоохранения подписано постановление №210 от 31 декабря 2025 года, которым установлены предельные суммы расходов на одного гражданина при реализации государственного социального заказа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документ определяет предельные суммы расходов в месяц на одного гражданина при оказании и участии в оказании медико-социальной помощи вне организации здравоохранения (по месту жительства или месту пребывания человека) в 2026 году.

В частности, для людей, имеющих резко выраженное ограничение способности к самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) ориентации, предельная сумма расходов в месяц составит Br656.

Для имеющих выраженное снижение трех и более категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролировать свое поведение), приводящих к синдрому социальной компенсации – Br388.

Предельная сумма для категории граждан, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, которые привели к выраженному или резко выраженному ограничению способности контролировать свое поведение – Br535.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.