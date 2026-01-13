Прокуроры Могилевщины проводят системную работу по обеспечению соблюдения законодательства о труде и защите трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы – по каждому факту нарушений принимают меры реагирования.

Как сообщили ЭКЛПРЕСС в Службе информации прокуратуры Могилевской области, в 2025 году по результатам надзорных мероприятий прокуроры Могилевщины по фактам невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы внесли 88 актов прокурорского реагирования, возбудили одно уголовное дело.

Как результат – восстановлены права 1 163 работников. Общая сумма задолженности по заработной плате, погашенная по требованиям прокуроров, превысила 1,4 млн рублей.

В г.Могилеве прокурор возбудил уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении директора частного металлообрабатывающего предприятия. При наличии возможности он в полном объеме не выплачивал работникам причитающуюся заработную плату.

В феврале-марте 2025 года руководитель также организовал подачу подчиненными работниками в управление принудительного исполнения заявлений об окончании исполнительных производств, которые содержали недостоверные сведения об обстоятельствах выплаты заработной платы и отсутствии у подчиненных работников претензий к директору.

Уголовное дело для организации предварительного расследования передано в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.

Повышенное внимание в рамках проверок уделяется субъектам малого предпринимательства, где наиболее высоки риски нарушения трудовых прав.

К примеру, после вмешательства прокуратуры Шкловского района 57 работникам фермерского хозяйства полностью выплачена заработная плата в сумме 91 тыс. рублей.

Аналогичным образом во исполнение предписания прокуратуры Осиповичского района 23 сотрудника частной транспортной организации получили заработную плату в размере 16,3 тыс. рублей, которую не выплачивали им более трех месяцев.

Кроме того, по требованию прокуроров в 2025 году 25 должностных лиц субъектов хозяйствования за допущенные нарушения трудового законодательства привлечены к ответственности по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Справочно. Согласно ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин, а при повторном в течение года нарушении – штрафа в размере от 30 до 100 величин по ч.4 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.