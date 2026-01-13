ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЖД ПОДВЕЛА ИТОГИ: БОЛЕЕ 1,6 ТЫС ТУРИСТОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НОВОГОДНИМИ СПЕЦПОЕЗДАМИ «ДОРТУР»


12:52 14.01.2026

В период новогодних и рождественских праздников туристическим центром «Дортур» Белорусской железной дороги совместно с Минским вагонным участком было реализовано 5 специальных новогодних поездов по маршруту Минск – Брест – Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, порядка 900 жителей и гостей Республики Беларусь смогли насладиться праздничной атмосферой путешествия в самое сказочное место нашей страны – Поместье белорусского Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща».

Также в январе 2026 года в праздничные и выходные дни в связи с повышенным спросом российских туристов было организовано 2 рейса туристического поезда «Белорусский вояж».

На комфортабельном «отеле на колесах» по белорусским городам совершили путешествие 750 экскурсантов.
