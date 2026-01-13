|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЖД ПОДВЕЛА ИТОГИ: БОЛЕЕ 1,6 ТЫС ТУРИСТОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НОВОГОДНИМИ СПЕЦПОЕЗДАМИ «ДОРТУР»
12:52 14.01.2026
В период новогодних и рождественских праздников туристическим центром «Дортур» Белорусской железной дороги совместно с Минским вагонным участком было реализовано 5 специальных новогодних поездов по маршруту Минск – Брест – Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, порядка 900 жителей и гостей Республики Беларусь смогли насладиться праздничной атмосферой путешествия в самое сказочное место нашей страны – Поместье белорусского Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща».
Также в январе 2026 года в праздничные и выходные дни в связи с повышенным спросом российских туристов было организовано 2 рейса туристического поезда «Белорусский вояж».
На комфортабельном «отеле на колесах» по белорусским городам совершили путешествие 750 экскурсантов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 14.01.2026
Конвертация в банках
на 14.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте