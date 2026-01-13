В Беларуси начато формирование национального технического комитета по стандартизации в сфере атомной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, Министерство энергетики Беларуси поручило ГПО «Белэнерго» проведение данных работ с целью развития стандартизации в области использования атомной энергии и вовлечения в эту деятельность всех заинтересованных сторон.

Совершенствование национальной системы стандартизации, обеспечивающей единый подход ко всем этапам жизненного цикла ядерных объектов, является одним из фундаментальных условий для обеспечения безопасности, надежности и экономической эффективности атомной отрасли.

Эта тема сейчас является актуальной в связи с вводом в эксплуатацию в 2023 г. Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков и принятием решения о сооружении третьего.

Целями создания ТК BY «Атомная техника» являются:

– участие в работах по государственной, межгосударственной и международной стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

– разработка государственных стандартов Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики, межгосударственных стандартов в области обеспечения безопасности в области атомной энергии;

– содействие в реализации технической политики по стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

– повышение эффективности работ по государственной, региональной и международной стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.