|14.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАТО ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ АТОМНОЙ ТЕХНИКИ
12:40 14.01.2026
В Беларуси начато формирование национального технического комитета по стандартизации в сфере атомной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, Министерство энергетики Беларуси поручило ГПО «Белэнерго» проведение данных работ с целью развития стандартизации в области использования атомной энергии и вовлечения в эту деятельность всех заинтересованных сторон.
Совершенствование национальной системы стандартизации, обеспечивающей единый подход ко всем этапам жизненного цикла ядерных объектов, является одним из фундаментальных условий для обеспечения безопасности, надежности и экономической эффективности атомной отрасли.
Эта тема сейчас является актуальной в связи с вводом в эксплуатацию в 2023 г. Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков и принятием решения о сооружении третьего.
Целями создания ТК BY «Атомная техника» являются:
– участие в работах по государственной, межгосударственной и международной стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;
– разработка государственных стандартов Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики, межгосударственных стандартов в области обеспечения безопасности в области атомной энергии;
– содействие в реализации технической политики по стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;
– повышение эффективности работ по государственной, региональной и международной стандартизации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.
