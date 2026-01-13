|О компании
|14.01.2026
|
|
Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГРАЖДАН
12:22 14.01.2026
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры для граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:
200.6.6 «Постановка на учет детей в целях получения ими дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования»;
200.6.7 «Выдача направления в учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью».
Aдминистративные процедуры доступны для заказа физическим лицам со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) и нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля или с использованием внешних сервисов аутентификации (Google, Apple)).
|
|
