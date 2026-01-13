На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры для граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:

200.6.6 «Постановка на учет детей в целях получения ими дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования»;

200.6.7 «Выдача направления в учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью».

Aдминистративные процедуры доступны для заказа физическим лицам со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) и нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля или с использованием внешних сервисов аутентификации (Google, Apple)).