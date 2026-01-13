ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ГРАЖДАН


12:22 14.01.2026

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры для граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:

200.6.6 «Постановка на учет детей в целях получения ими дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования»;

200.6.7 «Выдача направления в учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью».

Aдминистративные процедуры доступны для заказа физическим лицам со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты) и нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля или с использованием внешних сервисов аутентификации (Google, Apple)).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
валюта курс
EUR 3.4038
USD 2.9164
RUB 3.7085
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0.05
USD 2.9164 -0.0128
RUB 3.7085 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9150 2.9290
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 91.9000 92.4000
USD/RUB 78.8000 79.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
