Экономика РБ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО КГК ПОМОГЛО ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

12:16 14.01.2026 После вмешательства КГК в бюджет возращено более 250 тыс. рублей, необоснованно полученных сельхозпредприятием Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля. Проверкой сельскохозяйственной организации Витебской области установлен факт незаконного получения бюджетных средств для ремонта сельскохозяйственной техники. В 2024 году необоснованно было получено более 250 тыс. рублей. Основанием для получения денег стали недостоверные сведения о проведении ремонта комбайна, представленные сельхозорганизацией в органы государственного казначейства. Фактически технику не ремонтировали. По требованию Комитета госконтроля Витебской области необоснованно полученные бюджетные средства в полном объеме возвращены в районный бюджет.