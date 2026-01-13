|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО КГК ПОМОГЛО ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
12:16 14.01.2026
После вмешательства КГК в бюджет возращено более 250 тыс. рублей, необоснованно полученных сельхозпредприятием Витебской области. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Проверкой сельскохозяйственной организации Витебской области установлен факт незаконного получения бюджетных средств для ремонта сельскохозяйственной техники.
В 2024 году необоснованно было получено более 250 тыс. рублей.
Основанием для получения денег стали недостоверные сведения о проведении ремонта комбайна, представленные сельхозорганизацией в органы государственного казначейства. Фактически технику не ремонтировали.
По требованию Комитета госконтроля Витебской области необоснованно полученные бюджетные средства в полном объеме возвращены в районный бюджет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 14.01.2026
Конвертация в банках
на 14.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте