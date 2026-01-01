ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ МТЗ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ


17:09 13.01.2026

Цех № 92 механосборочного производства Минского тракторного завода намерен на 30 % увеличить выпуск деталей для энергонасыщенных тракторов в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник подразделения Максим Ефименко.

«В настоящее время цех №92 ежемесячно выпускает около 70 комплектов деталей для энергонасыщенных тракторов. Перед нами стоит задача выйти на новый уровень. Чтобы стабильно производить около 100 комплектов в месяц, необходимо переходить на работу в две полноценные смены. Коллектив к этому готов», — заверил Максим Ефименко.

Он добавил, что в сейчас цехе эксплуатируется около 370 единиц оборудования. В 2025 году парк пополнился четырьмя станками с ЧПУ. Они работают по замкнутому технологическому циклу и выполняют все токарные операции: наружное точение, сверление, нарезание резьбы. В 2026 году ожидается поступление новых станков с ЧПУ для участка валов, а также обновление парка шлифовального и зубообрабатывающего оборудования.
