|13.01.2026
|
|
Экономика РБ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОПУСТИМОГО РОСТА ЦЕН НА 2026 ГОД УСТАНОВЛЕНЫ МАРТ
15:42 13.01.2026
Министерством антимонопольного регулирования и торговли 30 декабря 2025 г. принято постановление № 84 «О показателях ежемесячного допустимого роста цен».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом определены показатели ежемесячного допустимого роста цен по отношению на потребительские товары, перечень которых установлен постановлением Совета Министров от 19 октября 2022 г. № 713. Параметры установлены на 2026 год по отношению к декабрю 2025 года: на январь – 100,7 %, февраль – 102 %, март – 102,5 %, апрель – 103,1 %, май – 103,4 %, июнь – 103,8 %, июль – 104 %, август – 104,2 %, сентябрь – 104,9 %, октябрь – 105,5 %, ноябрь – 106,2 % и декабрь – 107 %.
Постановление вступает в силу с 14 января 2026 г.
|
|
