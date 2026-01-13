|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА В 2026 ГОДУ
15:37 13.01.2026
В Беларуси Определен размер семейного капитала в 2026 году.
Как сообщает Telegram-канала Минтруда и соцзащиты, с 1 января текущего года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,7 процента или на 2 230 рублей.
В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.
Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.
Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. семейный капитал назначается в размере 33 275 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 13.01.2026
Конвертация в банках
на 13.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте