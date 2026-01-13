В Беларуси Определен размер семейного капитала в 2026 году.

Как сообщает Telegram-канала Минтруда и соцзащиты, с 1 января текущего года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 6,7 процента или на 2 230 рублей.

В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.

Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.

Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. семейный капитал назначается в размере 33 275 рублей.