|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТОВАРЫ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВКИ. КГК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
15:34 13.01.2026
Комитет госконтроля Брестской области выявил ряд нарушений законодательства при реализации непродовольственных товаров в 4 торговых точках на одном из рынков областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Так, выявлены факты реализации одежды и текстильных изделий без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность товара.
Мужские и женские куртки в торговых павильонах продавали без нанесенных на них или на их упаковку средств идентификации либо средства идентификации содержали недостоверные данные.
На товары легкой промышленности отсутствовали ценники с информацией для потребителя.
Выявлен также ряд других нарушений. Например, в одном из павильонов стиральный порошок реализовывался при отрицательной температуре воздуха (что ухудшает физико-химические свойства товара).
Деятельность одного торгового объекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 13.01.2026
Конвертация в банках
на 13.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте