Комитет госконтроля Брестской области выявил ряд нарушений законодательства при реализации непродовольственных товаров в 4 торговых точках на одном из рынков областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Так, выявлены факты реализации одежды и текстильных изделий без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

Мужские и женские куртки в торговых павильонах продавали без нанесенных на них или на их упаковку средств идентификации либо средства идентификации содержали недостоверные данные.

На товары легкой промышленности отсутствовали ценники с информацией для потребителя.

Выявлен также ряд других нарушений. Например, в одном из павильонов стиральный порошок реализовывался при отрицательной температуре воздуха (что ухудшает физико-химические свойства товара).

Деятельность одного торгового объекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.