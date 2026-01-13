Министерством финансов Беларуси с 12 января 2026 года прекращено действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности ЗАСО «Кентавр» (№ 41200000058869 зарегистрировано в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Республики Беларусь собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь.

С момента прекращения действия лицензии ЗАСО «Кентавр» обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования. При этом страховое общество также должно исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров страхования.

Справочно. Обязательства, принятые ЗАСО «Кентавр» по договорам страхования, будут переданы Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах».