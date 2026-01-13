ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНФИН АННУЛИРОВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ ЗАСО «КЕНТАВР»


14:09 13.01.2026

Министерством финансов Беларуси с 12 января 2026 года прекращено действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности ЗАСО «Кентавр» (№ 41200000058869 зарегистрировано в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Республики Беларусь собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь.

С момента прекращения действия лицензии ЗАСО «Кентавр» обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования. При этом страховое общество также должно исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров страхования.

Справочно. Обязательства, принятые ЗАСО «Кентавр» по договорам страхования, будут переданы Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
валюта курс
EUR 3.4038
USD 2.9164
RUB 3.7085
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0.05
USD 2.9164 -0.0128
RUB 3.7085 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4020 3.4090
USD 2.9170 2.9220
RUB 3.6990 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 92.0000 92.0900
USD/RUB 78.8500 78.9800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
