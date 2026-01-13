В Арт-квартале в Новой Боровой появится дом в духе конструктивизма, сочетающий в себе лаконичную форму, строгую геометричность и функциональность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «А-100 Девелопмент», в четырех подъездах дома разместится 98 квартир — от студий до пятикомнатных. Каждая из них отличается увеличенной площадью санузлов, просторными лоджиями или балконами, а на первом этаже жителей ждут приватные террасы. «Квадрат» стартует от 1660 долларов по курсу.

Монолитный дом под номером 1.11 по генплану возводят в Арт-квартале – «коробка» уже готова. Он будет иметь четыре проходных подъезда с разной высотностью – от 5 до 8 этажей. Вдоль дома проходит живописный пешеходный бульвар, а рядом предусмотрена дополнительная инфраструктура: две парковки, кофейня, тренажерный зал и продуктовый супермаркет.

Дом в стиле конструктивизм будет выделяться за счет разноэтажного динамичного объема в сочетании с применением контрастных цветов и фасадной графики. Ритм фасада создают застекленные и открытые летние помещения с металлическими ограждениями, дополняющими графику на фасаде.

В доме будет 98 квартир разных форматов, в том числе студии площадью от 27,92 до 28,98 кв.м. Их дополняют квартиры евроформата с двумя, тремя и четырьмя жилыми комнатами. Предусмотрена и единственная в доме пятикомнатная 95-метровая квартира.

Помимо увеличенной площади санузлов, во многих квартирах продуманы специальные места под кладовую, гардеробная, второй санузел или отдельная постирочная зону на выбор будущего владельца. В доме на выбор будут либо лоджии с остеклением, либо заглубленные балконы площадью в 5 кв.м.

Все квартиры будут светлыми за счет больших окон и балконных дверей. На первом этаже размещены квартиры с личными террасами.

«Дом имеет несколько интересных преимуществ: в квартирах есть специальные ниши, в которых на усмотрение владельца легко разместить гардеробную или кладовую, в квартирах увеличены санузлы, на выбор – застекленные лоджии или открытые балконы. К тому же дом находится в высокой стадии готовности у лесного массива, что дает возможность совершать прогулки в хвойном лесу», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Дом находится в высокой стадии готовности. Стоимость «квадрата» начинается от 1660 долларов, а самая доступная квартира обойдется от 67 426,80 долларов. Доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты на выгодных условиях.

Двор продуман так, чтобы здесь было комфортно проводить время. Дорожки и площадки образуют яркую геометрическую композицию, а невысокие холмы с озеленением визуально разделят двор на функциональные зоны. Событийная площадка с акцентным навесом и небольшой зоной для настольных игр спроектированы в центре.

Во дворе разместится детская площадка для детей младшего возраста с лабиринтом, качелями, пружинками и балансиром. Для взрослых предусмотрены различные зоны отдыха с навесами и под открытым небом с переносными стульями. Навесы можно будет использовать для отдыха и встреч с соседями и друзьями, а также использовать, как уличные офисы. Рядом организуют небольшой урбан-огород, а между домами — велопарковку.

Двор будет закрыт для автомобилей, а жители смогут оставлять свои авто на одной из двух парковок неподалеку или в многоуровневых надземных паркингах.

Подъезды в доме сделают проходными, с основным входом с уровня земли, они будут наполнены естественным светом. На первом этаже разместятся колясочные и лапомойки, а интерьер станет продолжением концепции фасадных решений и благоустройства: применение контрастных цветов в сочетании со светлым цветом стен, декоративные полотна и навигация в стилистике плакатной графики.

Дом в Арт-квартале планируют сдать в четвертом квартале 2026 года. Инфраструктура появится раньше.