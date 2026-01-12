|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 6,8%
12:47 13.01.2026
В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-декабрь 2025 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,7%.
Цены на продовольственные товары в декабре 2025 г. вросли по сравнению с ноябрем на 0,4%, с декабрем 2024 г. подорожали на 9%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,0%.
Цены на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли по сравнению с ноябрем на 0,2%, а с начала года увеличились на 3%. За январь-декабрь 2025 года цены увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Цены на услуги в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем подросли на 0,3%, с декабрем 2024 года увеличились на 8%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 7,2%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 107,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
Курсы в банках
на 13.01.2026
Конвертация в банках
на 13.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте