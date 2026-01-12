ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 6,8%


12:47 13.01.2026

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-декабрь 2025 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,7%.

Цены на продовольственные товары в декабре 2025 г. вросли по сравнению с ноябрем на 0,4%, с декабрем 2024 г. подорожали на 9%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,0%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли по сравнению с ноябрем на 0,2%, а с начала года увеличились на 3%. За январь-декабрь 2025 года цены увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем подросли на 0,3%, с декабрем 2024 года увеличились на 8%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 7,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 107,3%.
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
