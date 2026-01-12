В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 106,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-декабрь 2025 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,7%.

Цены на продовольственные товары в декабре 2025 г. вросли по сравнению с ноябрем на 0,4%, с декабрем 2024 г. подорожали на 9%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9,0%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли по сравнению с ноябрем на 0,2%, а с начала года увеличились на 3%. За январь-декабрь 2025 года цены увеличились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем подросли на 0,3%, с декабрем 2024 года увеличились на 8%. За январь-декабрь 2025 года цены выросли по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 7,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 107,3%.