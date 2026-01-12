В Беларуси на 1 января 2026 г. для многодетных семей открыто 151 242 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 68,6 тыс. депозитных счетов на сумму 1,83 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 января 2026 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 101 650 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 81 495, на получение медицинских услуг – 11 083, на получение образования – 9 065, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 98 649 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 859, Витебская – 9 581, Гомельская область – 15 807, Гродненская область – 11 791, Минская – 16 921, Могилевская – 9 953, г. Минск – 13 737.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.