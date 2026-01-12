В Минске ведется строительство ряда значимых объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новый корпус 6-й городской клинической больницы введут в эксплуатацию в следующем году. Что позволит расширить существующие площади и повысить качество оказания услуг.

Это будет шестиэтажный современный лечебно-диагностический центр травматологии и ортопедии. Приемное и консультативное отделения, а также блок лучевой диагностики займут первый этаж. Второй определят под лаборатории. На остальных расположатся профильные отделения, конференц-зал на 120 мест и учебные комнаты для студентов медуниверситета.

«Медицина на сегодняшний день не стоит на месте и развивается. В том числе меняется и уровень травматизма. Приемное отделение, которое у нас на сегодняшний день имеется, в свое время строилось из расчета, допустим, на пять тысяч травм, обращений за год. Сейчас у нас это количество обращений возросло во много раз. Строительство нового корпуса добавит, скажем так, еще большой плюс к оказанию качественной помощи населению города Минска», - отметил заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Станислав Третьяк.

Одновременно идет снос 6-го корпуса. На месте которого продолжится дальнейшее строительство нового центра.