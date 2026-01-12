ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВЫЙ МЕДКОРПУС 6-Й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В МИНСКЕ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2027 ГОДУ


11:01 13.01.2026

В Минске ведется строительство ряда значимых объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новый корпус 6-й городской клинической больницы введут в эксплуатацию в следующем году. Что позволит расширить существующие площади и повысить качество оказания услуг.

Это будет шестиэтажный современный лечебно-диагностический центр травматологии и ортопедии. Приемное и консультативное отделения, а также блок лучевой диагностики займут первый этаж. Второй определят под лаборатории. На остальных расположатся профильные отделения, конференц-зал на 120 мест и учебные комнаты для студентов медуниверситета.

«Медицина на сегодняшний день не стоит на месте и развивается. В том числе меняется и уровень травматизма. Приемное отделение, которое у нас на сегодняшний день имеется, в свое время строилось из расчета, допустим, на пять тысяч травм, обращений за год. Сейчас у нас это количество обращений возросло во много раз. Строительство нового корпуса добавит, скажем так, еще большой плюс к оказанию качественной помощи населению города Минска», - отметил заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Станислав Третьяк.

Одновременно идет снос 6-го корпуса. На месте которого продолжится дальнейшее строительство нового центра.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
