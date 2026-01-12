|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НОВЫЙ МЕДКОРПУС 6-Й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В МИНСКЕ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2027 ГОДУ
11:01 13.01.2026
В Минске ведется строительство ряда значимых объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новый корпус 6-й городской клинической больницы введут в эксплуатацию в следующем году. Что позволит расширить существующие площади и повысить качество оказания услуг.
Это будет шестиэтажный современный лечебно-диагностический центр травматологии и ортопедии. Приемное и консультативное отделения, а также блок лучевой диагностики займут первый этаж. Второй определят под лаборатории. На остальных расположатся профильные отделения, конференц-зал на 120 мест и учебные комнаты для студентов медуниверситета.
«Медицина на сегодняшний день не стоит на месте и развивается. В том числе меняется и уровень травматизма. Приемное отделение, которое у нас на сегодняшний день имеется, в свое время строилось из расчета, допустим, на пять тысяч травм, обращений за год. Сейчас у нас это количество обращений возросло во много раз. Строительство нового корпуса добавит, скажем так, еще большой плюс к оказанию качественной помощи населению города Минска», - отметил заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Станислав Третьяк.
Одновременно идет снос 6-го корпуса. На месте которого продолжится дальнейшее строительство нового центра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
Курсы в банках
на 13.01.2026
Конвертация в банках
на 13.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте