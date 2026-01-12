ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «БЕЛГИЭ»: МТС ПОЛУЧИЛ НАИБОЛЬШУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА СВЯЗИ В 4 КВАРТАЛЕ


10:50 13.01.2026

По результатам мониторинга государственного предприятия «БелГИЭ» компания МТС подтвердила лидерство по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. В 4 квартале сеть оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку.

Согласно данным отчета на 09:00 12 января, оператор продемонстрирован лучшие итоговые интегральные оценки качества связи в областных, районных центрах, городах и поселках городского типа, а также в сельской местности. Наибольшее преимущество достигнуто в интегральных оценках услуги передачи данных, включая качество оказания услуги, воспроизведение видео и загрузку веб-страниц. Также в сети МТС зафиксирована самая высокая скорость по направлению к абоненту: как в целом по стране, так и в частности — райцентрах, городах, поселках городского типа и сельской местности.

Сегодня сеть крупнейшего по числу абонентов оператора охватывает 98% территории страны и обеспечивает доступ к услугам почти в 23,5 тысячи населенных пунктов. Всего белорусов обслуживают более 20 тысяч объектов связи — собственные базовые станции 2G и 3G, а также ресурсы единой сети 4G.

Справка:

«БелГИЭ» ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
