|13.01.2026
Экономика РБ
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «БЕЛГИЭ»: МТС ПОЛУЧИЛ НАИБОЛЬШУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА СВЯЗИ В 4 КВАРТАЛЕ
10:50 13.01.2026
По результатам мониторинга государственного предприятия «БелГИЭ» компания МТС подтвердила лидерство по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. В 4 квартале сеть оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку.
Согласно данным отчета на 09:00 12 января, оператор продемонстрирован лучшие итоговые интегральные оценки качества связи в областных, районных центрах, городах и поселках городского типа, а также в сельской местности. Наибольшее преимущество достигнуто в интегральных оценках услуги передачи данных, включая качество оказания услуги, воспроизведение видео и загрузку веб-страниц. Также в сети МТС зафиксирована самая высокая скорость по направлению к абоненту: как в целом по стране, так и в частности — райцентрах, городах, поселках городского типа и сельской местности.
Сегодня сеть крупнейшего по числу абонентов оператора охватывает 98% территории страны и обеспечивает доступ к услугам почти в 23,5 тысячи населенных пунктов. Всего белорусов обслуживают более 20 тысяч объектов связи — собственные базовые станции 2G и 3G, а также ресурсы единой сети 4G.
Справка:
«БелГИЭ» ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, постоянно проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.
