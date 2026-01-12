|О компании
|13.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
10:14 13.01.2026
Утвержден комплекс мер по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2026 году. Соответствующее Постановление Совета Министров подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, кроме комплекса организационных мер по проведению соответствующих этапов полевых работ определены график и объемы закупки материально-технических ресурсов (минеральные и комплексные удобрения, известковые, горюче-смазочные материалы).
Утвержден перечень сельскохозяйственных организаций для закупки техники и оборудования в 2026 году за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей, подходы к удешевлению части процентов за пользование кредитными ресурсами, привлекаемыми для проведения полевых работ.
Соответствующее решение принимается Советом Министров ежегодно и способствует созданию условий для проведения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.
