ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ


10:14 13.01.2026

Утвержден комплекс мер по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2026 году. Соответствующее Постановление Совета Министров подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, кроме комплекса организационных мер по проведению соответствующих этапов полевых работ определены график и объемы закупки материально-технических ресурсов (минеральные и комплексные удобрения, известковые, горюче-смазочные материалы).

Утвержден перечень сельскохозяйственных организаций для закупки техники и оборудования в 2026 году за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей, подходы к удешевлению части процентов за пользование кредитными ресурсами, привлекаемыми для проведения полевых работ.

Соответствующее решение принимается Советом Министров ежегодно и способствует созданию условий для проведения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте