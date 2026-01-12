Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 109,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 99,9% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 112,5%, потребительские товары – 100,1% и 108,3% соответственно.