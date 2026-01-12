ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКE С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 9,8%


10:11 13.01.2026

Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 109,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 99,9% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 112,5%, потребительские товары – 100,1% и 108,3% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте