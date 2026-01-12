|О компании
|13.01.2026
Экономика РБ
МТЗ ВСТРЕТИТ 100-ТЫСЯЧНОГО ТУРИСТА В 2026 ГОДУ
09:22 13.01.2026
Минский тракторный завод встретит 100-тысячного туриста в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
По итогам прошлого года отмечено значительное увеличение туристического потока. В Музейно-промышленном центре ожидают, что и в 2026 году интерес к предприятию сохранится на высоком уровне.
«Наиболее популярными услугами у наших гостей стали участие в сборке трактора на главном конвейере и катание в динамической кабине-тренажере трактора BELARUS 3522, установленной в музейно-промышленном центре. Посетителям доступно три различных сценария управления, что позволяет выбрать подходящий вариант и получить уникальный опыт «вождения» сельскохозяйственной техники», – отметил начальник музейно-промышленного центра Сергей Сидорович.
