Минский тракторный завод встретит 100-тысячного туриста в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

По итогам прошлого года отмечено значительное увеличение туристического потока. В Музейно-промышленном центре ожидают, что и в 2026 году интерес к предприятию сохранится на высоком уровне.

«Наиболее популярными услугами у наших гостей стали участие в сборке трактора на главном конвейере и катание в динамической кабине-тренажере трактора BELARUS 3522, установленной в музейно-промышленном центре. Посетителям доступно три различных сценария управления, что позволяет выбрать подходящий вариант и получить уникальный опыт «вождения» сельскохозяйственной техники», – отметил начальник музейно-промышленного центра Сергей Сидорович.