Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ НАДБАВОК СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2026 ГОДУ


09:13 13.01.2026

В Беларуси утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2026 году. Соответствующее постановление «О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции» подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в 2025 году надбавки выплачивались на следующие виды продукции: молоко, КРС мясных пород и молодняк КРС молочных пород, овцы и их шерсть, просо, ячмень, гречиха и треста льна-долгунца.

Постановлением в 2026 году предусматривается сохранение видов продукции и размеров выплат, установление дифференцированной надбавки на молодняк КРС молочных и мясных пород в увязке с категориями упитанности при сдаче - для стимулирования ведения эффективного мясного скотоводства.

Устанавливаются надбавки на плодоовощную продукцию (картофель, капуста белокочанная, морковь, свекла, лук репчатый, яблоки), поставляемую в стабилизационные фонды, в целях стимулирования закладки товара надлежащего качества в установленные сроки.
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
валюта курс
EUR 3.4226
USD 2.9292
RUB 3.7029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4550 -0
USD 2.9292 -0.0053
RUB 3.7029 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4190
USD 2.9230 2.9300
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 92.2000 92.6000
USD/RUB 79.1000 79.4029
подробнее
