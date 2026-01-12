В Беларуси утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2026 году. Соответствующее постановление «О выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции» подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в 2025 году надбавки выплачивались на следующие виды продукции: молоко, КРС мясных пород и молодняк КРС молочных пород, овцы и их шерсть, просо, ячмень, гречиха и треста льна-долгунца.

Постановлением в 2026 году предусматривается сохранение видов продукции и размеров выплат, установление дифференцированной надбавки на молодняк КРС молочных и мясных пород в увязке с категориями упитанности при сдаче - для стимулирования ведения эффективного мясного скотоводства.

Устанавливаются надбавки на плодоовощную продукцию (картофель, капуста белокочанная, морковь, свекла, лук репчатый, яблоки), поставляемую в стабилизационные фонды, в целях стимулирования закладки товара надлежащего качества в установленные сроки.