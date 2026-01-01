|О компании
|12.01.2026
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,4%
16:18 12.01.2026
В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 106,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 99,8% и 104,8% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 105,9%, потребительские товары – 99,98% и 107,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,3%, с декабрем 2024 г. – 102,6%, в том числе в растениеводстве – 101,1% и 103,9% соответственно, животноводстве – 100,1% и 102,2% соответственно.
Индекс цен в строительстве в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 98,3%, с декабрем 2024 г. – 105,4%, в том числе на строительно-монтажные работы – 97,8% и 113% соответственно, машины и оборудование – 98,9% и 95,4%, прочие работы и затраты – 98,5% и 109% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 106,8%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2025 г. по сравнению с ноябрем 2025 г. составил 103,1%, с декабрем 2024 г. – 108,8%.
