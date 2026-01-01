Правительство Беларуси определило первые инвестпроекты по строительству мега-комплексов для выращивания бычков. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совмина «Об определении перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции комплексов по выращиванию и откорму бычков», сообщает Telegram-канал Правительства.

Постановление разработано в рамках реализации указа от 5 января 2026 г. №2

Указом предусмотрено:

возведение, реконструкция в 2026 - 2030 годах специализированных комплексов (перечень инвестиционных проектов определяется Советом Министров)

определение условий реализации инвестиционных проектов и требований, которым они должны соответствовать (создание не менее 1 тыс. скотомест), ввод специализированного комплекса не позднее двух лет с даты начала строительства, комплектование объекта поголовьем - в течение одного года после его ввода под полную проектную мощность, выход комплекса на проектную мощность - не позднее двух лет с даты ввода объекта в эксплуатацию, обеспечение среднесуточной продуктивности – не менее 900 граммов, прочная полноценная кормовая база под полную потребность, укомплектование квалифицированными кадрами – в течение одного года после ввода объекта в эксплуатацию)

право на применение параллельной разработки проектной документации и строительства объектов при возведении, реконструкции специализированных комплексов

В перечень организаций, реализующих инвестиционные проекты по возведению, реконструкции специализированных комплексов, включены сельскохозяйственные организации, перерабатывающие организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и реализующие инвестиционные проекты, а также перерабатывающие организации, финансирующие инвестиционные проекты

В качестве первого этапа облисполкомами подтверждено строительство 3 комплексов общей мощностью 7800 голов, в том числе 2 в Минской области (ЗАО «1 Мая» и ОАО «Несвижские островки» Несвижского района по 2400 голов каждый) и 1 в Могилевской области (ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» Круглянского района на 3000 голов).