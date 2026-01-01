|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ
16:13 12.01.2026
Правительство Беларуси определило первые инвестпроекты по строительству мега-комплексов для выращивания бычков. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совмина «Об определении перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции комплексов по выращиванию и откорму бычков», сообщает Telegram-канал Правительства.
Постановление разработано в рамках реализации указа от 5 января 2026 г. №2
Указом предусмотрено:
возведение, реконструкция в 2026 - 2030 годах специализированных комплексов (перечень инвестиционных проектов определяется Советом Министров)
определение условий реализации инвестиционных проектов и требований, которым они должны соответствовать (создание не менее 1 тыс. скотомест), ввод специализированного комплекса не позднее двух лет с даты начала строительства, комплектование объекта поголовьем - в течение одного года после его ввода под полную проектную мощность, выход комплекса на проектную мощность - не позднее двух лет с даты ввода объекта в эксплуатацию, обеспечение среднесуточной продуктивности – не менее 900 граммов, прочная полноценная кормовая база под полную потребность, укомплектование квалифицированными кадрами – в течение одного года после ввода объекта в эксплуатацию)
право на применение параллельной разработки проектной документации и строительства объектов при возведении, реконструкции специализированных комплексов
В перечень организаций, реализующих инвестиционные проекты по возведению, реконструкции специализированных комплексов, включены сельскохозяйственные организации, перерабатывающие организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и реализующие инвестиционные проекты, а также перерабатывающие организации, финансирующие инвестиционные проекты
В качестве первого этапа облисполкомами подтверждено строительство 3 комплексов общей мощностью 7800 голов, в том числе 2 в Минской области (ЗАО «1 Мая» и ОАО «Несвижские островки» Несвижского района по 2400 голов каждый) и 1 в Могилевской области (ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» Круглянского района на 3000 голов).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2026
Курсы в банках
на 12.01.2026
Конвертация в банках
на 12.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте