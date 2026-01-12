ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


13:46 12.01.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 3 362 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 261 422 жителя Европы. Из Латвии прибыли 405 848 иностранцев, из Литвы — 663 648, из Польши — 133 236. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 58 690 человек.

Напомним, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
