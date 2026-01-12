ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ЗАПУСТЯТ В МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ МТЗ В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА


13:44 12.01.2026

На участке обработки чугунных деталей и малых серий механического цеха № 7 Минского тракторного завода в I квартале 2026 года запустят новые обрабатывающие вертикальные центры. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник подразделения Виталий Кормильчик.

«Два новых станка уже доставлены на предприятие и ожидают установки на площадях четвертого участка. Фундамент уже подготовлен. Монтаж и пусконаладочные работы проведем в ближайшее время. Новое оборудование позволит существенно сократить время обработки деталей, повысить производительность, улучшить качество продукции и условия труда сотрудников», — отметил Виталий Кормильчик.

Он напомнил, что это не первое обновление в цехе за последнее время. В прошлом году МЦ-7 пополнился двумя современными горизонтальными шлицефрезерными станками для обработки валов коробки переключения передач. Еще одним значимым нововведением стало внедрение лазерных маркираторов. Они позволяют четко идентифицировать оригинальную продукцию МТЗ, отслеживать ее на всех этапах производства и перемещения, а также контролировать качество.
