Экономика РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ДЕКАБРЬ ВЫДАЛ ПОЧТИ 121 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


13:40 12.01.2026

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за декабрь 2025 года выдано 120 617 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 98 322 разрешения (81,5% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за 2025 год, составило 1 761 808, из них физическим лицам выдано 1 485 164 разрешения (84,3% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 2 413 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 7 833 разрешения.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 1 738 автовладельцев. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 190 разрешений в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 14.1% транспортных средств (18 482) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (27 250 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 336 электромобилей выявлены 37 неисправностей, в том числе по тормозным системам – 10, внешним световым приборам – 8, рулевому управлению – 6, элементам комплектации транспортных средств и элементам ходовой части – по 5, колесам и шинам – 2, стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам) – 1.
